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Zelensky diz que conversou sobre resultados da cúpula do G7 com Macron e Trump

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AFP
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Repórter
17/06/2026 18:59

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O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, afirmou nesta quarta-feira (17) que discutiu os resultados da cúpula do G7 com os presidente da França, Emmanuel Macron, e dos Estados Unidos, Donald Trump, em uma conversa que, segundo ele, pode "trazer mudanças significativas".

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Os líderes do G7 concordaram em intensificar a pressão sobre a Rússia para pôr fim aos mais de quatro anos de guerra contra a Ucrânia.

Trump, por sua vez, afirmou que Moscou deveria "fechar um acordo" e indicou que Washington poderá voltar a impor sanções.

Zelensky elogiou as conversas com Macron e com o mandatário americano.

"Foi uma importante conversa de coordenação, que pode trazer mudanças significativas. Revisamos os resultados de nossas discussões durante a cúpula do G7", declarou na rede X, sem fornecer mais detalhes.

O presidente ucraniano também se disse "agradecido" a Trump pela atenção dedicada ao seu país e por "sua disposição de ajudar a aproximar a paz".

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bur-pop/ach/pdw/mvl/nn/am

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