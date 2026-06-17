Messi faz trabalho de recuperação após seu primeiro show na Copa de 2026

Com os ecos de seu espetacular 'hat-trick' diante da Argélia (3 a 0), marcado na estreia da Argentina na Copa do Mundo de 2026, na terça-feira, ainda repercutindo, Lionel Messi voltou aos treinos nesta quarta (17) sob o comando do técnico Lionel Scaloni, em Kansas City, realizando os habituais exercícios de recuperação pós-jogo.

Em mais um dia de sol, Messi foi visto entrando no gramado sorridente e relaxado, com uma garrafa plástica na mão dentro de um pequeno grupo e conversava especialmente com Lautaro Martínez e Rodrigo De Paul, este último, seu companheiro de equipe no Inter Miami.

Thiago Almada, com uma cuia de chimarrão, também se juntou a eles, tudo sob o olhar atento da imprensa reunida nas instalações do Sporting Kansas City.

Eles faziam parte do grupo de titulares cujo treino se limitou a atividades de recuperação na academia e no gramado. Sentados durante parte da sessão, puderam acompanhar o treino dos companheiros que não haviam jogado, ou que tiveram pouca participação, na partida contra os argelinos.

"Os jogadores que realizaram atividades em campo tiveram uma sessão um pouco mais intensa, treinando situações de jogo em espaços reduzidos, movimentos de pressão e recuperação de bola, e encerrando o dia com uma partida de futevôlei", explicou a Associação de Futebol da Argentina (AFA) em seu site.

Em seu boletim médico diário, a associação informou que o defensor Nicolás Tagliafico, lateral-esquerdo titular previsto, que desfalcou a equipe contra a Argélia devido a uma lesão na panturrilha, treinou e continua apresentando uma "evolução favorável".

Com a primeira missão cumprida e um início de Copa do Mundo muito positivo, em forte contraste com a derrota na estreia diante da Arábia Saudita no Mundial do Catar de 2022, a Argentina agora volta suas atenções para o próximo desafio: a partida contra a Áustria, na segunda-feira, em Arlington, perto de Dallas.

Lá, Messi, prestes a completar 39 anos, poderá estabelecer um novo recorde de gols marcados por um único jogador em Copas do Mundo, depois que o 'hat-trick' com o qual superou as 'Raposas do Deserto' na estreia lhe permitiu igualar a marca de 16 gols do alemão Miroslav Klose.

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