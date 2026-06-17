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Lula brinca sobre 'contratar' Messi para jogar na Seleção

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Repórter
17/06/2026 18:35

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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva brincou nesta quarta-feira (17) sobre "contratar" Lionel Messi para jogar na Seleção Brasileira, após o hat-trick do astro argentino em sua estreia na Copa do Mundo de 2026.

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O Brasil, por outro lado, empatou em 1 a 1 com o Marrocos em seu primeiro jogo no torneio, no sábado passado.

"Eu estava pensando em contratar o Messi para jogar no Brasil", disse Lula em Genebra, um dia depois da vitória da Argentina por 3 a 0 sobre a Argélia.

Campeão do mundo em 2022, Messi alcançou o alemão Miroslav Klose como maior artilheiro da história dos Mundiais, com 16 gols.

Perguntado sobre o empate entre Brasil e Marrocos, Lula considerou que o time africano é "o melhor" do Grupo C e que "mais difícil foi a Espanha empatar [0 a 0] com Cabo Verde".

"Se diz que toda vez que o Brasil sai muito desacreditado, ele ganha a Copa... vamos ver", disse o presidente, esperançoso, após participar do G7 na França.

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ffb/app/cl/cb/aam

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