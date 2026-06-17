Morre Eric Roy, técnico do Brest, aos 58 anos

O técnico do Brest, Eric Roy, morreu aos 58 anos vítima de um câncer, comunicou sua família em sua conta no Instagram nesta quarta-feira (17).

"Durante três anos e meio, papai lutou contra um câncer de pâncreas. Ao longo desse tempo, ele continuou a viver com uma força que ainda nos impressiona", escreveu a família do treinador, que continuava no cargo no clube da primeira divisão francesa.

Como jogador, Roy teve uma longa carreira de 1988 a 2004, principalmente em clubes franceses (Nice, Toulon, Lyon, Olympique de Marselha, Nice), mas também com breves passagens por Inglaterra (Sunderland, 1999-2000) e Espanha (Rayo Vallecano, 2001-2002).

Como treinador, começou no Nice na temporada 2010/2011 e depois ficou desempregado até o início de 2023, quando foi surpreendentemente anunciado pelo Brest, onde estava desde então.

Em sua primeira temporada completa sob o comando de Roy (2023/2024), o time bretão foi a revelação do Campeonato Francês, terminando na terceira colocação, atrás de Paris Saint-Germain e Monaco, e garantindo uma vaga na Liga dos Campeões.

No principal torneio europeu, em 2024/2025, o Brest foi eliminado nos playoffs de acesso às oitavas de final pelo PSG, que mais tarde se sagraria campeão.

As temporadas 2024/2025 e 2025/2026, as duas últimas, foram mais modestas para o Brest no Francês, mas a equipe conseguiu se manter na elite sem dificuldades (9º e 12º lugar, respectivamente).

"O futebol francês perde hoje um dos seus personagens mais respeitados, mais queridos e mais autênticos", disse o presidente da Liga de Futebol Profissional (LPF) do país, Vincent Labrune, em uma declaração enviada à AFP.

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