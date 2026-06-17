Teerã diz que avalia plano para que presidentes de Irã e EUA assinem acordo

O Ministério das Relações Exteriores de Teerã afirmou nesta quarta-feira (17) que avalia um plano para que os presidentes dos Estados Unidos e do Irã assinassem o protocolo de acordo que colocará fim à guerra no Oriente Médio, em um encontro previsto para ocorrer na Suíça.

"Atualmente, nossos planos para a reunião" prevista para sexta-feira, na Suíça, "não mudaram" e, "quanto à assinatura do memorando de entendimento, uma das ideias é que ela seja realizada pelos presidentes de ambos os países, algo que está sendo avaliado neste momento", afirmou o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Irã, Esmaiel Baqaei.

Teerã havia informado anteriormente que os Estados Unidos e o Irã seriam representados, respectivamente, pelo vice-presidente americano, JD Vance, e pelo presidente do Parlamento e principal negociador iraniano, Mohammad Bagher Ghalibaf.

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