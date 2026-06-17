Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Rede social W, concorrente europeia do X, lança sua versão pública

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
17/06/2026 15:17

compartilhe

SIGA

A rede social W, que pretende ser uma alternativa europeia ao X, a plataforma de Elon Musk, deu um grande salto, nesta quarta-feira (17), ao disponibilizar sua primeira versão pública.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Anunciada em janeiro durante o Fórum Econômico Mundial, em Davos, na Suíça, a W, cujo nome foi escolhido em alusão ao X (a letra seguinte do alfabeto), espera rivalizar com a rede americana, capitalizando a confiança dos internautas.

A iniciativa recebeu o apoio de várias personalidades europeias, entre elas o presidente do Conselho Europeu, António Costa, que publicou sua primeira mensagem na W, ao elogiar "uma plataforma na qual os dados são alojados integralmente na Europa".

Na W, acrescentou Costa, "a luta contra a desinformação é uma prioridade e todos os usuários são seres humanos verificados".

A nova rede, sediada na Suécia, obriga seus membros a demonstrarem sua identidade no momento da inscrição (escaneando o passaporte ou o documento de identidade através de um aplicativo independente), a fim de garantir de que são realmente humanos, embora em seguida possam usar um pseudônimo para se comunicar.

Seja com a W, o eYou e o Eurosky, uma plataforma de acesso a redes sociais independentes lançada em meados de abril, as iniciativas europeias florescem.

A Bulle, que se apresenta como uma "rede social sadia", surgiu em janeiro, enquanto a Monnett, uma alternativa entre TikTok e Instagram, deve lançar sua versão definitiva no começo de julho.

Na Europa, o setor é amplamente dominado pelas gigantes americanas e asiáticas.

Facebook e Instagram, filiais do grupo Meta, contam com 259 milhões de usuários na UE, à frente do TikTok (135,9 milhões) e do X (115,1 milhões), segundo suas declarações à Comissão Europeia.

"As redes sociais procedem de países situados fora da Europa. Damos a elas nosso dinheiro, nossos dados e nossa atenção", disse Anna Zeiter, encarregada da W, ao apresentar esta nova ferramenta.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

raz/fpo/mad/ahg/pb/mvv/am

Tópicos relacionados:

desinformacao eua governo internet ue

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay