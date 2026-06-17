Sabalenka estreia com vitória no WTA 500 de Berlim; Gauff é eliminada

A tenista bielorrussa Aryna Sabalenka, número 1 do mundo, se classificou para as quartas de final do WTA 500 de Berlim ao vencer nesta quarta-feira (17) a russa Ekaterina Alexandrova (N.19) em seu primeiro jogo após a eliminação nas quartas de Ronald Garros.

Sabalenka fechou o jogo em 2 sets a 0, com um duplo 6-4, em uma hora e 21 minutos.

Semifinalista na capital alemã em 2025, a bielorrussa de 28 anos terá como próxima adversária a tcheca Nikola Bartunkova (N.62), que surpreendeu ao eliminar na primeira rodada a russa Diana Shnaider (N.16) na primeira rodada e a belga Elise Mertens (N.24) na segunda.

Na grama de Berlim, Sabalenka disputou sua primeira partida desde a derrota para Shnaider nas quartas de final de Roland Garros, em um jogo no qual desmoronou repentinamente, perdendo os últimos nove games.

Na entrevista coletiva após a derrota em Paris, a número 1 do mundo apareceu muito abatida e chegou a dizer que pensou em desistir do tênis.

Além do esperado retorno de Sabalenka às quadras, a notícia do dia em Berlim foi a eliminação da americana Coco Gauff, número 7 do mundo, derrotada pela espanhola Paula Badosa, ex-número 2 e atualmente 142ª no ranking da ATP.

Depois de vencer a primeira parcial com um confortável 6-1, Gauff sofreu a virada perdendo os sets seguintes por 6-3 e 6-2, contra uma adversária que está participando do torneio a convite dos organizadores.

Com a vitória, Badosa quebra sua série negativa na capital alemã, após cinco derrotas consecutivas nas últimas edições que disputou da competição.

-- WTA 500 de Berlim

- Simples feminino - Primeira rodada:

Alexandra Eala (FIL) x Donna Vekic (CRO) 7-5, 6-4

- Simples feminino - Segunda rodada:

Aryna Sabalenka (BLR) x Ekaterina Alexandrova (RUS) 6-4, 6-4

Nikola Bartunkova (CZE) x Elise Mertens (BEL) 6-1, 6-4

Jessica Pegula (EUA) x Katerina Siniakova (CZE) 6-2, 6-4

Paula Badosa (ESP) x Coco Gauff (EUA) 1-6, 6-3, 6-2

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