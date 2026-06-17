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Irã diluirá seu urânio enriquecido e EUA patrocinará um fundo de reconstrução, segundo acordo

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AFP
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Repórter
17/06/2026 14:54

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Teerã se comprometeu a diluir seu urânio enriquecido, e os Estados Unidos, juntamente com países aliados, prometeram patrocinar um fundo de reconstrução de 300 bilhões de dólares para o Irã, segundo um memorando de entendimento entre os dois países divulgado por autoridades americanas nesta quarta-feira (17).

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O Irã poderá retomar as vendas de petróleo assim que o memorando for assinado, segundo o texto compartilhado com jornalistas. 

Os dois países negociarão um mecanismo para gerenciar as reservas de urânio enriquecido do Irã "com uma metodologia para realizar a diluição in situ sob a supervisão da AIEA (Agência Internacional de Energia Atômica)", afirmou um alto funcionário do governo, lendo o texto.

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dk/jz/mel/aa

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