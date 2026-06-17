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Assassino em série é condenado à prisão perpétua nos EUA

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Repórter
17/06/2026 13:53

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O chamado assassino em série de Gilgo Beach, acusado de estrangular e desmembrar mulheres e espalhar seus restos em uma exclusiva área litorânea próxima à cidade de Nova York, foi condenado nesta quarta-feira (17) à prisão perpétua, informaram veículos de imprensa dos Estados Unidos.

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Rex Heuermann, de 62 anos, se declarou culpado em abril pelo sequestro, tortura e assassinato de sete mulheres em Long Island entre 1993 e 2010, nas proximidades da cidade de Nova York. 

Ele também reconheceu ser o autor de um oitavo assassinato, pelo qual até então não havia sido denunciado.

O caso de Gilgo Beach deixou a polícia perplexa durante anos, já que os corpos das vítimas, a maioria profissionais do sexo, apareciam ao longo do mesmo trecho isolado de praia, mas nenhum suspeito era identificado.

Heuermann, um pai de família e arquiteto nova-iorquino, nunca havia sido alvo de suspeita até sua prisão em julho de 2023.

A investigação voltou-se para ele em 2022, após a descoberta de que o veículo no qual uma vítima foi vista enquanto estava desaparecida estava em seu nome.

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bjt/sms/mvl/ad/jc/am

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