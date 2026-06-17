Lorenzo Musetti está fora de Wimbledon devido a lesão

O italiano Lorenzo Musetti, número 15 do mundo, anunciou nesta quarta-feira (17) que não vai disputar o torneio de Wimbledon (29 de junho a 12 de julho), no qual chegou às semifinais em 2024, devido a uma lesão na coxa sofrida em maio.

"A recuperação vai muito bem e os resultados médicos são animadores. Mas, infelizmente, como ainda não estou em condições de começar um programa de treino completo e, depois de uma avaliação minuciosa, chegamos à difícil conclusão de que não poderei participar de Wimbledon este ano", disse o tenista de 24 anos em sua conta no Instagram.

"Não é uma decisão fácil, mas é a correta", afirmou.

Ex-número 5 do mundo, o italiano sofreu uma lesão no músculo femoral direito durante o Masters 1000 de Roma, onde foi eliminado nas oitavas de final pelo norueguês Casper Ruud.

Essa lesão o levou a desistir de Roland Garros, onde havia chegado às semifinais no ano passado.

Em Wimbledon, Musetti disputou as semis em 2024, sendo então derrotado pelo sérvio Novak Djokovic.

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