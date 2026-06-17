UE afirma ter mantido "contatos diplomáticos" com a Rússia

O gabinete do presidente do Conselho Europeu manteve contatos diplomáticos "breves" com o Kremlin para abrir canais de comunicação, informou nesta quarta-feira (17) uma autoridade europeia, enquanto o bloco considera dialogar com a Rússia para encerrar a guerra na Ucrânia.

"Nas últimas semanas foram mantidos contatos breves em nível diplomático para abrir canais de comunicação, mas nada de substancial foi discutido", afirmou um funcionário da União Europeia (UE), sob condição de anonimato.

As discussões sobre uma nova aproximação de Bruxelas com Moscou ganharam mais força diante do impasse dos esforços dos Estados Unidos para interromper a guerra na Ucrânia, com a atenção do presidente Donald Trump voltada para o Irã.

O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, que se reunirá nesta quinta-feira com os líderes da UE em uma cúpula em Bruxelas, tem instado a Europa a desempenhar um papel mais ativo.

"Em qualquer cenário futuro, a UE tem interesses específicos que deverá defender; portanto, é importante contar com canais diplomáticos estabelecidos com a Rússia", afirmou a autoridade europeia.

"A UE não é uma mediadora. Ela apoia a Ucrânia em seus esforços para alcançar uma paz justa e duradoura", concluiu.

Segundo explicou, o presidente do Conselho Europeu, António Costa — que preside as reuniões dos líderes do bloco — "tem coordenado estreitamente com os líderes europeus uma possível interação com a Rússia e os temas que serão debatidos quando chegar o momento apropriado".

Os embaixadores do Reino Unido, da França e da Alemanha na Rússia instaram, na semana passada, ao estabelecimento de conversas diretas entre Moscou e Kiev, em uma reunião excepcional realizada na quinta-feira no Ministério das Relações Exteriores da Rússia.

Por sua vez, Trump afirmou na terça-feira que Moscou deveria "chegar a um acordo" para pôr fim à sua guerra contra a Ucrânia durante uma reunião do G7 na França, da qual Zelensky também participou.

O líder ucraniano indicou que Vladimir Putin rejeitou uma proposta de encontro no âmbito do G7, mas explicou que sugeriu a Trump que poderia se reunir com seu par russo nos Estados Unidos.

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