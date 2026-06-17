Mbappé busca quebrar recordes e fazer história na Copa do Mundo

Com dois gols na estreia da França na Copa do Mundo 2026, Kylian Mbappé continuou sua sequência no torneio contra Senegal na terça-feira (16) e deu mais um passo em direção ao recorde de maior artilheiro da história da competição, que é compartilhado por Lionel Messi e Miroslav Klose.

Campeão do mundo na Rússia em 2018 e finalista no Catar em 2022, Mbappé marcou o primeiro gol dos 'Bleus' nesta edição aos 21 minutos do segundo tempo.

Até aquele momento, a França parecia travada no MetLife Stadium, mas a superestrela do Real Madrid aproveitou um grande passe de Michael Olise para abrir o placar.

Bradley Barcola marcou o segundo para os franceses e Ibrahim Mbaye diminuiu para Senegal, mas Mbappé respondeu imediatamente com um segundo gol, garantindo assim os três pontos no Grupo I.

Foi um início perfeito para uma das seleções favoritas ao título, e Mbappé tornou-se o maior artilheiro da história dos 'Bleus'. Ele começou a rodada um gol atrás de Olivier Giroud, já aposentado da seleção, mas terminou estabelecendo um novo recorde de 58 gols em 99 jogos.

"Estou muito feliz por poder entrar um pouco mais na história do meu país, é algo que sempre quis fazer (...) Mas terei tempo para pensar nesse tipo de coisa mais tarde, quando eu parar de jogar", disse Mbappé na zona mista.

"Agora, já sabemos por que estamos aqui, eu sei por que estou aqui: para ajudar a equipe, para tentar escrever a grande página da história da seleção francesa com meus companheiros. Sabemos que o caminho será muito longo, mas estamos prontos", acrescentou.

- A dois gols do recorde de Klose e Messi -

A França, que disputou quatro das últimas sete finais, ficou perto de repetir o título de 2018 no Catar, em 2022, após perder nos pênaltis contra a Argentina, depois de uma final em que Mbappé marcou um hat-trick.

A edição da América do Norte 2026 será a última para Didier Deschamps, após 14 anos no comando dos 'Bleus'. Durante esse período, Mbappé estreou aos 18 anos, em 2017. Apenas um ano depois, o jovem talento explodiu na Copa do Mundo da Rússia, com quatro gols marcados, dois deles na final vencida por 4 a 2 contra a Croácia.

O francês ampliou sua sequência em 2022, com oito gols que o transformaram no artilheiro do torneio no Catar.

Com a dobradinha marcada na terça-feira, chegou a 14 gols em 15 partidas disputadas em Copas do Mundo, números que ajudam a entender por que Deschamps descreve seu capitão como "fora do comum".

Em apenas 30 minutos, Mbappé superou os 12 gols de Pelé e os 13 de seu compatriota Just Fontaine, que só marcou em uma única edição: Suécia 1958.

No ranking de maiores artilheiros em Copas do Mundo, Mbappé agora iguala Gerd Müller, lenda da Alemanha. À sua frente, estão apenas Ronaldo Fenômeno, com 15, o alemão Miroslav Klose e o argentino Lionel Messi, ambos com 16.

O camisa 10 da 'Albiceleste' estreou nesta Copa poucas horas depois da França e foi o autor dos três gols da vitória por 3 a 0 sobre a Argélia, igualando o recorde de Klose, já aposentado.

Mbappé agora tem chances de alcançar essa marca antes mesmo do fim da fase de grupos.

Os 'Bleus' enfrentarão o Iraque na próxima segunda-feira, na Filadélfia, e a Noruega, em 26 de junho, em Boston.

"É realmente incrível o que ele faz em cada jogo e em cada treino. Ele nunca para de nos surpreender", elogiou seu companheiro Bradley Barcola.

Curiosamente, os números de Mbappé em Copas contrastam com seu desempenho na Eurocopa, torneio no qual ele soma apenas um gol em nove partidas disputadas.

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