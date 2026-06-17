Ex-profissional de saúde tentou vender prontuário de Kate Middleton em Londres

Uma pessoa que trabalhava em uma clínica em Londres, e que já foi demitida, tentou vender o prontuário médico da princesa Kate Middleton durante sua internação em janeiro de 2024, informou nesta quarta-feira (17) o órgão britânico de proteção de dados, que lhe impôs uma advertência formal.

A esposa do príncipe William, herdeiro do trono britânico, foi submetida a uma cirurgia abdominal em 16 de janeiro de 2024, na London Clinic, onde permaneceu internada por cerca de dez dias.

Algumas semanas depois, em março de 2024, a princesa anunciou que sofria de câncer, cuja natureza nunca foi revelada, e pelo qual seguiu um tratamento de quimioterapia.

A autoridade britânica de proteção de dados, o Information Commissioner’s Office (ICO), anunciou nesta quarta-feira que havia "concluído sua investigação criminal" iniciada em março de 2024 sobre "o uso indevido deliberado de informações pessoais altamente sensíveis e uma tentativa de divulgá-las em troca de uma compensação financeira".

Sem mencionar o nome da princesa, o ICO acrescentou que a investigação estava relacionada a uma "violação de dados notificada em março de 2024 pela London Clinic".

Por isso, o órgão emitiu uma "advertência formal a um ex-profissional de saúde de Londres" — sem especificar se se trata de um homem ou de uma mulher —, ao considerar que essa é "a resposta adequada e proporcional" aos fatos.

Em um comunicado, a London Clinic afirmou estar "satisfeita por sua colaboração com o ICO ter permitido encerrar este triste incidente isolado", ressaltando que o hospital não cometeu "nenhuma infração regulatória".

O tabloide The Mirror revelou, na época, que "ao menos um membro da equipe" dessa clínica exclusiva teria tentado acessar o prontuário médico da princesa. Segundo o jornal, essa pessoa foi demitida e inabilitada profissionalmente.

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