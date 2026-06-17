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Feyenoord anuncia Van Bronckhorst como novo técnico

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AF
AFP
AF
AFP
Repórter
17/06/2026 13:05

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O Feyenoord anunciou nesta quarta-feira (17) o ex-lateral-esquerdo holandês Giovanni van Bronckhorst como novo técnico, no lugar de Robin van Persie.

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O time de Roterdã viveu uma temporada decepcionante, terminando o Campeonato Holandês na segunda colocação, mas 19 pontos atrás do campeão, o PSV Eindhoven.

Ex-capitão do Feyenoord, Van Bronckhorst assinou um contrato de dois anos, com opção de renovação por mais um.

Aos 51 anos, ele terá sua segunda passagem pelo clube como treinador, depois de ter comandado a equipe de 2015 e 2019.

No dia 7 de junho, o Feyenoord anunciou a saída de Van Persie, ex-astro de Arsenal e Manchester United.

Além da campanha frustrante no Holandês, o time foi eliminado da Liga dos Campeões na última fase pré-eliminatória.

A campanha na Liga Europa também foi decepcionante, com o Feyenoord perdendo seis dos oito jogos da fase de liga, vencendo apenas Sturm Graz e Panathinaikos.

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ric/iga/dam/cb/yr

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