Real Madrid envia ofício à Uefa para que 'Caso Negreira' seja retomado

O Real Madrid anunciou nesta quarta-feira (17) que enviou um ofício à Uefa com "evidências relevantes" sobre o chamado "Caso Negreira", pedindo à entidade europeia que retome de forma "imediata" o processo contra o Barcelona.

No "Caso Negreira", a Justiça espanhola investiga supostos pagamentos do clube catalão a empresas de José María Enríquez Negreira, ex-vice-presidente da Comissão de Arbitragem da Espanha.

A suspeita é de que esses pagamentos poderiam servir para tentar obter alguma vantagem esportiva, algo que a diretoria do Barça nega, alegando que eram referentes a relatórios de arbitragem.

Nesse contexto, o clube merengue afirma que no documento enviado à Uefa há "evidências relevantes que reforçam de forma contundente os indícios" quanto a "pagamentos prolongados ao longo do tempo, obscuros e sem qualquer justificativa verificável" do Barcelona a Negreira.

"O Real Madrid ressalta que esses fatos configuram, sob a perspectiva do direito disciplinar desportivo, um risco sistêmico da maior gravidade para a integridade das competições, ao evidenciar a existência de uma estrutura de influência indevida sobre o corpo de arbitragem, incompatível com os princípios essenciais de igualdade competitiva, neutralidade, imparcialidade e imprevisibilidade do resultado esportivo", denuncia o clube.

Por isso, a diretoria do Real pede à Uefa "a reabertura imediata do processo disciplinar", ao considerar "inaceitável que esta situação tenha se prolongado, já que sua persistência compromete seriamente a credibilidade do futebol".

O clube merengue também pede "medidas disciplinares restauradoras e adequadas para garantir a integridade, a transparência e o correto funcionamento das competições".

Este episódio representa uma escalada ainda maior na tensão entre Real Madrid e Barcelona, que vem crescendo nos últimos tempos.

"Estamos preparando um dossiê de 500 páginas que vou enviar à Uefa, assim que a competição terminar", afirmou em maio o presidente do Real, Florentino Pérez, quando convocou as eleições presidenciais do clube, que ele venceu semanas depois.

"É o caso mais grave de corrupção no futebol", reiterou Pérez.

O Barcelona respondeu a essas declarações na sexta-feira passada, abrindo um processo contra o dirigente merengue para exigir uma retratação.

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