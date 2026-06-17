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Los Angeles sediará décima edição da Laver Cup em 2027

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Repórter
17/06/2026 12:43

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A Laver Cup, competição anual que coloca frente a frente os principais nomes do tênis masculino divididos em duas equipes, Europa e Mundo, será disputada no ano que vem em Los Angeles, anunciaram os organizadores nesta quarta-feira (17).

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O Intuit Dome, localizado em Inglewood e casa do Los Angeles Clippers da NBA, receberá o torneio de 24 a 26 de setembro de 2027.

A Equipe Europa lidera o confronto direto por 5-3, embora a Equipe Mundo tenha vencido três das últimas quatro edições antes do torneio deste ano, agendado para setembro em Londres e parte do calendário do circuito da ATP.

O Intuit Dome foi palco do NBA All-Star Game em fevereiro e vai receber as competições de basquete dos Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028.

"Los Angeles é um dos principais destinos do mundo para grandes eventos esportivos", disse Steve Zacks, CEO da Laver Cup.

"Não conseguimos imaginar uma cidade ou um cenário melhor para sediar a décima edição da Laver Cup", acrescentou Zacks.

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js/pb/cl/dr/cb

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