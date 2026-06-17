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Príncipe Harry e família viajarão ao Reino Unido pela 1ª vez em quatro anos, segundo imprensa

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Pablo SAN ROMAN
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Pablo SAN ROMAN
Repórter
17/06/2026 12:20

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O príncipe Harry, filho mais novo do rei Charles III, viajará para o Reino Unido em julho com sua esposa Meghan e seus dois filhos, a primeira viagem da família em quatro anos, informou a imprensa britânica nesta quarta-feira (17). 

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O casal reside na Califórnia desde 2020, após o rompimento com a família real, e não se sabe se Harry, Meghan e seus filhos se encontrarão com o rei Charles III e a rainha Camilla. 

Os dois filhos do príncipe, Archie, de sete anos, e Lilibet, de cinco, viram seu avô pessoalmente pela última vez em 2022, durante as comemorações do Jubileu de Platina da rainha Elizabeth II. 

O casal planeja fazer esta viagem como parte dos preparativos para os Jogos Invictus, que serão realizados em Birmingham, no centro da Inglaterra, em julho de 2027, segundo diversos veículos de imprensa. 

Os Jogos Invictus foram criados pelo príncipe Harry em 2014 para militares e veteranos feridos, lesionados ou doentes de cerca de 25 países. 

Harry afirmou no final de abril que, apesar da ruptura pública, ele "sempre" fará "parte da família real", em uma entrevista na Ucrânia para uma emissora de televisão britânica. 

Ele e sua esposa, Meghan Markle, renunciaram a suas funções oficiais em 2020.

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bur-psr/pb/ahg/aa

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