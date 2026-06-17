Messi tem atuação histórica na Copa, que aguarda estreia de Ronaldo

No dia seguinte à atuação histórica que fez com que Lionel Messi dominasse todas as manchetes da imprensa mundial, seu eterno rival Cristiano Ronaldo entra em campo com Portugal nesta quarta-feira (17), contra a República Democrática do Congo.

Se em 16 de junho de 2006 entrou para a história como o dia em que um adolescente Lionel Messi marcou seu primeiro gol em uma Copa do Mundo (6 a 0 contra a Sérvia e Montenegro em Gelsenkirchen), exatamente 20 anos depois, com quase 39 anos, o capitão da 'Albiceleste' inscreveu um hat-trick na vitória sobre a Argélia, igualando o recorde de maior artilheiro em Copas do Mundo do alemão Miroslav Klose (16).

Naquele dia na Alemanha, Diego Maradona assistiu das arquibancadas ao primeiro gol de Messi. Era o início de uma carreira que o levou a ser considerado um dos melhores da história, embora, para muitos, o debate já tenha se encerrado há tempos.

"Mágico", "Histórico", "Eterno": veículos de imprensa mundial esgotaram os adjetivos depois de seus gols contra a Argélia, na estreia de uma campanha que busca defender o título conquistado no Catar em 2022, no dia em que ele se tornou o primeiro jogador de futebol da história a disputar seis Copas do Mundo.

- "Capitão ideal" -

Em seu país, o jornal esportivo Olé destacou que "a Argentina começou a defesa do título com um 3 a 0 sobre a Argélia e (mais) uma atuação inesquecível de Leo, maior artilheiro da história da Copa do Mundo".

La Nación o definiu como "Um capitão ideal". "Messi detém o tempo: mais uma marca histórica e uma noite perfeita para potencializar um campeão em reconstrução", acrescentou.

O Clarín ressaltou que a 'Albiceleste' "demonstrou que é uma campeã que não envelhece".

Apesar da rivalidade, na imprensa brasileira o jornal O Globo destacou, por sua vez, que "A História veste a 10 (e já fez 16 em Copas...)".

No México, um dos três organizadores da Copa, o Récord estampou na manchete um explícito "¡Histór1c0!".

Na Espanha, onde Messi fez a maior parte de sua carreira, os jornais esportivos madrilenhos AS e Marca concordaram em classificar a atuação como "histórica".

Sport e Mundo Deportivo, mais habituados às façanhas do ex-jogador do Barcelona, destacaram: "Messi ilumina a Argentina" e "As lágrimas de Messi em uma noite perfeita com oito recordes mundiais", respectivamente.

No dia em que a França estreou na Copa com uma vitória por 3 a 1 sobre Senegal, com dois gols de sua grande estrela Kylian Mbappé, o L'Équipe intitulou sua edição on-line com "One, two, three... viva Leo Messi!".

O italiano La Gazzetta dello Sport e o inglês The Times coincidiram no qualificativo "eterno", e o português A Bola titulou: "O mundo voltou a se render ao gênio de Lionel Messi".

- O melhor "até quando quiser" -

Seu treinador Lionel Scaloni também se rendeu ao atleta, afirmando que ele será "o melhor" até quando quiser.

"É emocionante vê-lo, de verdade, acho que não só nós, argentinos, qualquer pessoa que goste de futebol", acrescentou o treinador.

Outra das estrelas da Copa do Mundo, o norueguês Erling Haaland, que poucas horas antes havia estreado com dois gols na vitória por 4 a 1 sobre o Iraque, publicou uma mensagem nas redes sociais afirmando: "Messi é louco".

Poucas horas depois desta estreia histórica, será a vez de Cristiano Ronaldo, seu eterno rival na disputa para ser o melhor e com quem dividirá o recorde de seis Copas do Mundo disputadas.

O capitão de Portugal, que ao contrário do argentino nunca conquistou um título do torneio, comandará a seleção lusa na estreia contra a República Democrática do Congo em um Grupo K que também terá a partida entre Uzbequistão e Colômbia.

A primeira rodada da fase de grupos será concluída com os dois duelos do Grupo L: um interessante Inglaterra x Croácia, do inglês Harry Kane e do croata Luka Modric, e Panamá contra Gana.

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