Vendas no varejo nos EUA superam expectativas em maio apesar dos altos custos da energia
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As vendas no varejo nos Estados Unidos superaram amplamente as expectativas em maio, impulsionadas por um aumento nos gastos em postos de combustíveis, segundo dados oficiais divulgados nesta quarta-feira (17).
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As vendas aumentaram 0,9% em relação a abril, para 763,7 bilhões de dólares (5,88 trilhões de reais), informou o Departamento de Comércio.
A alta foi superior ao aumento de 0,5% esperado pelos economistas consultados pela Dow Jones Newswires e pelo The Wall Street Journal.
Na comparação com um ano atrás, as vendas totais de maio subiram 6,9%, indicou o relatório. Os números não estão ajustados pela inflação.
O índice de preços vem subindo com força desde que os ataques dos Estados Unidos e de Israel contra o Irã no fim de fevereiro desencadearam a retaliação de Teerã, que praticamente fechou o Estreito de Ormuz, crucial para o transporte de hidrocarbonetos.
Isso fez disparar os preços do petróleo e os custos nos postos de combustíveis.
Embora as vendas em supermercados tenham se mantido estáveis em maio e os consumidores tenham reduzido seus gastos em restaurantes e bares, as vendas em postos de combustíveis aumentaram 3,4% em termos mensais.
Em comparação com maio de 2025, as vendas dos postos dispararam 26,5%.
Os consumidores americanos têm sido um motor importante da maior economia do mundo: mantiveram seu nível de gastos mesmo com a alta dos preços.
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