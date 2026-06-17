G7 se compromete a reduzir dependência da China em relação aos minerais críticos

Os líderes do G7 prometeram, nesta quarta-feira (17), reduzir significativamente sua dependência da China como fornecedora de minerais críticos por meio da cooperação com países parceiros.

A dependência da China deverá cair para "menos de 60% até 2030" e "continuar diminuindo com o tempo, com a ambição de atingir 50% o mais breve possível", afirmaram os líderes em uma declaração conjunta ao final de uma cúpula de três dias em Évian, no leste da França.

Os minerais críticos são componentes essenciais de eletrônicos domésticos, como os celulares.

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