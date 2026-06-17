Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

G7 se compromete a reduzir dependência da China em relação aos minerais críticos

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
17/06/2026 10:48

compartilhe

SIGA

Os líderes do G7 prometeram, nesta quarta-feira (17), reduzir significativamente sua dependência da China como fornecedora de minerais críticos por meio da cooperação com países parceiros. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

A dependência da China deverá cair para "menos de 60% até 2030" e "continuar diminuindo com o tempo, com a ambição de atingir 50% o mais breve possível", afirmaram os líderes em uma declaração conjunta ao final de uma cúpula de três dias em Évian, no leste da França.

Os minerais críticos são componentes essenciais de eletrônicos domésticos, como os celulares.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

sjw-tjc/pb/aa

Tópicos relacionados:

china cupula diplomacia economia franca g7

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay