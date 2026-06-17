Parlamento Europeu aprova uma nova geração de OGM

O Parlamento Europeu autorizou nesta quarta-feira (17) o uso de novas técnicas genômicas (NTG) na agricultura, que tornam as culturas mais resistentes à seca ou a doenças, mas que preocupam defensores do meio ambiente e pequenos agricultores.

Os eurodeputados aprovaram definitivamente a norma em Estrasburgo, após rejeitarem todas as emendas apresentadas. Variedades que consomem menos água ou pesticidas, trigo com baixo teor de glúten... Essas NTG permitem modificar o genoma de uma planta sem introduzir DNA estranho, ao contrário dos organismos geneticamente modificados (OGM) de primeira geração.

Por isso, as sementes obtidas por meio de NTG são organismos geneticamente modificados, mas não "transgênicos". No entanto, o debate sobre essas biotecnologias é tenso na Europa e divide o setor.

Essa técnica de "edição" genômica estava classificada na categoria dos OGM, cujo cultivo é proibido na União Europeia, salvo o milho Monsanto 810, cultivado em pequenas áreas da Espanha e de Portugal.

O texto contou com o apoio da poderosa organização agrícola Copa-Cogeca e das grandes empresas de sementes, que reivindicavam uma maior competitividade europeia frente aos Estados Unidos e à China, que já as utilizam.

No entanto, os agricultores orgânicos e os representantes das pequenas propriedades se opõem à medida, pois temem uma "privatização" dos seres vivos e uma "homogeneização das culturas".

O acordo alcançado com os Estados-membros flexibiliza as normas atuais para uma parte das NTG, que serão consideradas equivalentes às variedades convencionais desde que apresentem um número limitado de mutações.

As NTG resistentes a herbicidas ou que produzem inseticidas continuarão proibidas, enquanto nenhuma técnica genômica será autorizada na agricultura orgânica.

A autoridade europeia para a segurança dos alimentos se manifestou a favor da abordagem de Bruxelas.

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