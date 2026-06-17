Princesa das Astúrias homenageia a pioneira do espaço Christina Koch

A astronauta americana Christina Koch, que em abril se tornou a primeira mulher a participar de uma missão espacial à Lua, ganhou nesta quarta-feira (17), na Espanha, o Prêmio Princesa das Astúrias da Concórdia 2026.

Koch "contribuiu para ampliar as fronteiras da humanidade", indicou a decisão do prêmio, concedido pela Fundação Princesa das Astúrias.

A astronauta, de 47 anos, apoiou-se em "um amplo trabalho coletivo, cujo exemplo se projetou a todos através da mensagem da missão espacial Artemis II: 'Terra, vocês são uma tripulação'", destacou a decisão, lida por Adrián Barbón, presidente regional das Astúrias.

Koch integrou a Artemis II, ao lado dos também americanos Reid Wiseman e Victor Glover e do canadense Jeremy Hansen, uma missão que coroou com sucesso uma viagem ao redor da Lua, retornando ao satélite meio século depois do programa Apollo.

Após decolar da Flórida em 1º de abril, eles se aventuraram mais longe no espaço do que qualquer ser humano antes. Voltaram 10 dias depois com centenas de gigabytes de dados da primeira viagem lunar desde a última missão Apollo, em 1972.

- "Um propósito comum" -

Nascida no Michigan em 1979 e com o sonho de ser astronauta desde pequena, Koch foi escolhida entre 36 candidaturas de 16 nacionalidades que concorriam ao prêmio neste ano.

Sua trajetória é "uma inspiração para futuras gerações — sobretudo de mulheres — e um símbolo da capacidade humana de superar desafios e obstáculos por meio do trabalho, da colaboração e da empatia", destacou uma nota de imprensa da Fundação Princesa das Astúrias.

"Vou sentir falta de estar tão perto de tantas pessoas e de ter um propósito em comum, uma missão em comum, de trabalhar duro nisso todos os dias a centenas de milhares de quilômetros de distância com uma equipe em terra", afirmou Koch quando ainda se encontrava na Artemis.

Primeira mulher a viajar à Lua, Koch, que iniciou sua carreira como astronauta em 2013, quebrou outros recordes, como em 2019, quando realizou a primeira caminhada espacial inteiramente feminina da história, e em 2020, quando estabeleceu o recorde feminino de permanência no espaço, com 328 dias.

Os Prêmios Princesa das Astúrias, instituídos em 1981 e considerados os mais prestigiosos do mundo ibero-americano, são dotados de 50 mil euros (294 mil reais) e de uma escultura criada pelo falecido artista catalão Joan Miró.

O da Concórdia é o último dos oito prêmios desta edição, que, anualmente, na frequência de um por semana, são concedidos pela Fundação.

Os prêmios são entregues pela princesa Leonor, herdeira do trono da Coroa espanhola, e pelos reis Felipe VI e Letizia em outubro, em uma cerimônia em Oviedo, capital das Astúrias.

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