Messi será o melhor 'até quando quiser', diz Scaloni

Lionel Scaloni se rendeu mais uma vez à estrela de sua equipe, Lionel Messi, que marcou um hat-trick na terça-feira (16) na vitória da Argentina por 3 a 0 sobre a Argélia na estreia na Copa do Mundo 2026, e afirmou que ele será "o melhor" até quando quiser.

Em mais uma noite histórica em uma carreira dos sonhos, Messi marcou seu primeiro hat-trick em uma Copa do Mundo no mesmo dia em que se tornou o primeiro jogador a disputar seis Mundiais.

Também igualou o alemão Miroslav Klose como maior artilheiro em Copas, com 16 gols.

"Leo... é difícil explicá-lo. Para nós, não é surpresa porque o vemos diariamente e, bom, (será assim) até quando ele quiser ser o melhor", disse Scaloni em coletiva de imprensa após o fim da partida em Kansas City.

Há duas décadas "ele faz isso em todos os benditos jogos e é emocionante vê-lo, de verdade, acho que não só nós, argentinos, qualquer pessoa que goste de futebol pôde ver o que ele fez hoje com 38 anos. É algo difícil de explicar", acrescentou o treinador.

Scaloni destacou que Messi conseguiu conjugar o fato de ser visto "como se fosse um Deus e também como se fosse um garoto do bairro".

Sobre a partida, o técnico campeão do mundo no Catar, em 2022, ressaltou que a Argélia fez "as coisas bem" em um primeiro tempo no qual sua equipe teve pouca posse de bola.

Na véspera da coletiva, Scaloni havia dito que "o primeiro jogo é sempre complicado, ainda mais contra um adversário difícil", como a Argélia.

Também reconheceu que "a cabeça conta muito". "O tropeço no Catar contava, tínhamos isso na cabeça e, na verdade, ter vencido nos dá tranquilidade", afirmou o treinador ao recordar que o caminho até o título no último Mundial começou com derrota.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

gfe/mcd/yr/fp