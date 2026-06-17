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Presidente da Fujitsu deixa a empresa por 'conduta inapropriada com uma mulher'

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Repórter
17/06/2026 06:12

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O presidente do grupo de tecnologia japonês Fujitsu renunciou por "conduta inapropriada com uma mulher", informou nesta quarta-feira (17) à AFP a empresa.

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A saída de Hidenori Furuta, efetiva desde terça-feira, ocorreu depois que a empresa recebeu a informação sobre o comportamento no início do mês.

O porta-voz da empresa se recusou a revelar detalhes sobre o caso, mas ressaltou que a medida não foi motivada por nenhuma violação da lei.

Não há planos imediatos para substituí-lo, acrescentou.

Furuta assumiu o cargo de presidente da Fujitsu em 2024, após ter sido vice-presidente executivo e diretor de tecnologia. 

A Fujitsu, com sede em Tóquio, é uma das maiores fornecedoras de serviços de Tecnologias da Informação (TI) do mundo, com ampla atuação na América Latina. 

Há alguns anos, a empresa esteve no centro de um escândalo relacionado às agências da empresa britânica de correios, depois que erros em seu software de contabilidade fizeram parecer, de forma equivocada, que faltava dinheiro nas contas.

O serviço postal processou injustamente quase 1.000 subgerentes de seus pontos de atendimento — gerentes que trabalhavam por conta própria — entre 1999 e 2015.

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hih/aph/dan/arm/cr/fp

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