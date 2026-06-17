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Petroleiros iranianos cruzam zona de bloqueio americano

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Repórter
17/06/2026 00:03

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Navios-petroleiros do Irã ultrapassaram a zona do bloqueio dos Estados Unidos, marcando as primeiras exportações de petróleo bruto da república islâmica em dois meses, informou nesta quarta-feira (17) o site de rastreamento TankerTrackers. 

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“Pelo menos dois superpetroleiros VLCC da National Iranian Tanker Company (NITC), chamados DIONA (9569695) e HERO2 (9362073), saíram do perímetro do bloqueio da marinha americana com um total combinado de 3,8 milhões de barris de petróleo iraniano”, publicou no X o TankerTrackers, que monitora embarques de petróleo. 

O site acrescentou posteriormente que um terceiro petroleiro “cruzou a linha de bloqueio com um milhão de barris de petróleo iraniano”.

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bur-hol/lgo/jnd/mas/cr/ic

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