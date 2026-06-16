Messi iguala recorde de gols em Copas do Mundo com hat-trick na estreia da Argentina
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Com três gols na estreia da Argentina na Copa do Mundo de 2026, contra a Argélia, Lionel Messi igualou o recorde de Miroslav Klose de 16 gols em Mundiais nesta terça-feira (16), mesmo dia em que se tornou o primeiro jogador a jogar em seis edições do torneio.
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A poucos dias de completar 39 anos, Messi marcou seu hat-trick (17', 60' e 77') na vitória provisória da 'Albiceleste' por 3 a 0 em Kansas City, antes de ser substituído e ovacionado de pé por todo o estádio.
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