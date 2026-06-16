'É como a primeira Copa' para Cristiano Ronaldo, diz técnico de Portugal

Apesar de ser sua sexta Copa do Mundo, o astro português Cristiano Ronaldo fará sua estreia na edição de 2026 nesta quarta-feira (17) contra a República Democrática do Congo, como se fosse a primeira, garantiu o técnico de Portugal, Roberto Martínez.

"Esta é a sexta Copa dele, mas posso dizer que, internamente, parece a primeira em termos de intensidade, força emocional e importância de estar preparado para liderar o grupo", disse Martínez em entrevista coletiva nesta terça-feira.

"Ele é fundamental para a seleção, já que é o atacante, o artilheiro. Ele consegue criar espaço para outros jogadores e, no nosso estilo de jogo ofensivo, é um jogador com excelentes estatísticas", acrescentou o treinador sobre o astro de 41 anos, que está disputando seu último Mundial.

Martinez também informou o zagueiro Rúben Dias, que está se recuperando de uma lesão, não será titular nesta quarta-feira, no Estádio de Houston, no Texas, onde os portugueses enfrentam equipe africana na primeira partida do Grupo K.

"Acho que nossa preparação foi perfeita em todos os aspectos. O único problema é que Rúben Dias não está 100% em forma para amanhã, então ele ainda não está pronto para jogar. Não acho que seja hora de correr riscos", afirmou.

Por sua vez, o meio-campista Bruno Fernandes, considerou que o ranking da Fifa (Portugal em 5º e RD Congo em 46º) "importa pouco nessas competições".

A seleção congolesa é "uma equipe capaz, com qualidade e jogadores que estão em grandes ligas. Talvez seus nomes não sejam muito conhecidos, mas eles merecem o nosso respeito", disse o jogador do Manchester United.

Sobre Portugal ser considerado o favorito, com uma seleção repleta de estrelas, Bruno disse que "a melhor equipe é sempre a que vence".

"O coletivo é importante, mas os jogadores individualmente precisam estar no seu melhor para que a equipe vença", acrescentou.

Sobre estar no mesmo time que CR7, o meio-campista de 31 anos disse que vários de seus companheiros "cresceram assistindo Cristiano jogar" e que é uma honra agora jogar com ele.

"Estamos preparados para ajudá-lo e ajudar Portugal a ir o mais longe possível", concluiu.

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