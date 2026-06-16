'Venho da minha melhor temporada', adverte Kane antes da estreia da Inglaterra

O artilheiro Harry Kane advertiu nesta terça-feira (16) que chega em "grande forma" à Copa do Mundo, depois de viver com o Bayern de Munique sua "melhore temporada", e considerou que a Inglaterra conta com uma de suas "melhores oportunidades" de voltar a ser campeã.

Os 'Three Lions', que conquistaram seu único Mundial em 1966, vão estrear na quarta-feira contra a Croácia no Grupo L, em Arlington, Texas.

"Venho da minha melhor temporada", comentou Kane em entrevista coletiva ao lado do técnico da seleção inglesa, o alemão Thomas Tuchel.

"Física e mentalmente (...), me sinto em grande forma", afirmou o capitão da equipe.

Kane teve uma temporada fenomenal, marcando 36 gols em 31 jogos no Campeonato Alemão e 14 em 13 partidas na Liga dos Campeões.

"É uma das melhores oportunidades que temos para vencer. A equipe tem um ótimo equilíbrio: uma mistura de experiência, finais internacionais, finais de clubes e ótimos jogadores jovens", disse o camisa 9 sobre as chances da Inglaterra.

O Grupo L é completado por Gana e Panamá.

- Tuchel: "Temos o direito de sonhar" -

Tuchel expressou confiança sobre as chances da Inglaterra, embora tenha pedido calma.

"Temos o direito de sonhar, mas não podemos nos iludir", disse o treinador, que considerou o jogo contra a Croácia "um começo muito difícil".

O alemão destacou o "núcleo" do meio-campo da seleção croata, com Luka Modric e Mateo Kovacic: "Eles têm experiência em grandes torneios e um técnico [Zlatko Dalic] muito experiente".

Tuchel lamentou a lesão que tirou o zagueiro Timo Livramento da Copa do Mundo nesta terça-feira, substituído por Trevoh Chalobah.

"Tino está obviamente muito decepcionado e muito triste", disse o treinador, que acredita que o zagueiro precisará de quatro a cinco semanas de recuperação, um período "muito longo" para que ele permaneça com a equipe.

Chalobah foi convocado como alternativa para jogar na posição e "liberar Jarrell Quansah como lateral em ambos os lados", explicou Tuchel.

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