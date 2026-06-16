Eduardo Bolsonaro é condenado a quatro anos de prisão por lobby nos EUA

O Supremo Tribunal Federal (STF) condenou, nesta terça-feira (16), o ex-deputado Eduardo Bolsonaro por sua tentativa de promover sanções dos Estados Unidos contra o Brasil, para que Washington interferisse em favor de seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, no julgamento por tentativa de golpe.

Jair Bolsonaro foi condenado em 2025 a 27 anos de prisão por tentar se manter no poder após perder as eleições de 2022 para o atual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva.

A sentença, que ainda pode ser apelada, fixa quatro anos e dois meses de prisão em regime inicial semiaberto para Eduardo Bolsonaro, acusado de “coação” contra o STF por meio de articulações junto ao governo de Donald Trump para que pressionasse em favor de seu pai.

“Não é função de deputado federal brasileiro fazer lobby no exterior contra o próprio país”, disse o ministro responsável pelo caso, Alexandre de Moraes.

O STF condenou o ex-deputado, de 41 anos, em meio à tensão entre Washington e Brasília após um encontro em maio entre Trump e o senador Flávio Bolsonaro, também filho do ex-presidente e principal adversário de Lula para as eleições presidenciais de outubro.

Quatro ministros do Supremo acolheram o argumento da Procuradoria-Geral da República (PGR), que atribuiu a Eduardo Bolsonaro o crime de ameaçar autoridades judiciais e de outros poderes ao indicar que conseguiria das autoridades americanas sanções se o processo não terminasse conforme o desejado por seu pai. O ex-deputado também ficará inelegível para cargos públicos por oito anos após o cumprimento da pena.

Sua condenação “é mais uma demonstração de que a oposição neste país está sendo caçada, uma a uma”, afirmou no X o líder do Partido Liberal (PL) na Câmara dos Deputados, Sóstenes Cavalcante.

- Relação de altos e baixos -

O filho do ex-presidente se reuniu com autoridades do governo Trump e se articulou com redes políticas conservadoras nos Estados Unidos para obter apoio para seu pai. Esse lobby foi eficaz no início: Washington impôs em 2025 tarifas punitivas de 40% sobre produtos brasileiros, depois que Trump qualificou como “caça às bruxas” o julgamento de seu aliado político Jair Bolsonaro.

Após uma reaproximação entre Lula e Trump, boa parte dessas tarifas foi retirada, assim como sanções financeiras que Washington havia imposto ao ministro Moraes a pedido de Eduardo Bolsonaro. Desde então, a relação bilateral entre os dois governos voltou a se deteriorar.

Os Estados Unidos ameaçaram neste mês impor novas tarifas de 25% sobre produtos brasileiros, por supostas práticas comerciais desleais. Também designaram como terroristas os dois maiores grupos criminosos do Brasil - o Primeiro Comando da Capital (PCC) e o Comando Vermelho (CV) -, apesar da oposição de Lula. Ambos os anúncios foram feitos dias depois de Trump receber Flávio Bolsonaro na Casa Branca.

Eduardo Bolsonaro perdeu seu mandato em dezembro, após se ausentar da Câmara por vários meses. Jair Bolsonaro cumpre pena em prisão domiciliar em Brasília, graças a uma autorização temporária por motivos de saúde.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

ffb-rsr/app/vel/ic/lb