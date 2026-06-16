Mbappé nega 'conta pendente' após marcar dois gols na vitória da França

Kylian Mbappé rebateu seus críticos nesta terça-feira (16), após marcar dois gols na vitória da França por 3 a 1 sobre o Senegal, na estreia dos 'Bleus' na Copa do Mundo de 2026.

"Não tem nenhuma conta pendente", declarou o capitão francês de 27 anos.

"Se eu começar a jogar só para calar bocas, acho que teria que jogar até os 80 anos", comentou com ironia em uma entrevista ao canal de televisão francês M6.

Mbappé chegou a 58 gols pela seleção da França e ultrapassou Olivier Giroud (57) como maior artilheiro da história da equipe.

Além disso, o astro do Real Madrid agora soma 14 gols em Copas do Mundo, ultrapassando os 13 de Just Fontaine e se tornando o francês que mais vezes balançou as redes no torneio.

Ele também está a apenas dois gols para igualar o recorde do alemão Miroslav Klose (16) como o maior artilheiro das Copas.

"Acho que ainda não estamos no nível máximo, mas é importante começar bem", disse o camisa 10 sobre a partida.

"Vimos que começar ganhando é complicado", acrescentou Mbappé, em referência aos tropeços de favoritos como Brasil e Espanha em seus primeiros jogos nesta Copa.

"É só o primeiro jogo da fase de grupos. Temos que manter a calma e a serenidade", concluiu.

Perguntado sobre o recorde de Mbappé pela seleção da França, o zagueiro William Saliba disse esperar que ele continue marcando "o máximo possível de gols".

"Não há nada melhor do que começar o torneio assim", disse o jogador do Arsenal à beIN.

"Não jogamos bem no primeiro tempo, mas conseguimos não sofrer gols". Depois do intervalo, "voltamos melhores", analisou Saliba.

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