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EUA e Bolívia fecham primeiro acordo antidrogas em quase duas décadas

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AFP
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Repórter
16/06/2026 18:31

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Os Estados Unidos vão treinar e equipar a Bolívia no combate ao tráfico de drogas, após quase duas décadas de relações bilaterais rompidas, informou nesta terça-feira (16) a embaixada americana em La Paz.

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Em 2008, Evo Morales, então presidente da Bolívia, terceiro maior produtor de cocaína do mundo, rompeu relações com os Estados Unidos e expulsou do país a sua agência antidrogas, a DEA.

O atual presidente boliviano, Rodrigo Paz, deu uma guinada na política externa do país, após 20 anos de governos de esquerda, aproximando-se de Washington e dos organismos multilaterais de crédito.

“Os Estados Unidos colaborarão estreitamente com o governo boliviano para fornecer treinamento, equipamentos e outros tipos de apoio” com o objetivo de investigar, interceptar e desmantelar redes de narcotráfico, perseguir crimes financeiros e aumentar a transparência na polícia e no sistema de justiça, disse a embaixada em comunicado.

Washington comprometeu-se a destinar 20 milhões de dólares (101,75 milhões de reais, na cotação atual) para essa estratégia, que será conduzida pelo Escritório de Assuntos Antinarcóticos e Aplicação da Lei (INL) do Departamento de Estado.

Embora ambos os países tenham manifestado suas intenções de restabelecer relações diplomáticas de alto nível, ainda não voltaram a nomear embaixadores.

O DEA não abriu oficialmente sedes no país, embora La Paz tenha reconhecido que seu pessoal presta cooperação.

A Bolívia faz parte da recente iniciativa Escudo das Américas, uma coalizão de países aliados ao governo do presidente americano Donald Trump, que a lidera.EUA

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gta/jac/dga/ic

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