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Brasil e Japão anunciam negociações para acordo comercial com Mercosul

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Repórter
16/06/2026 18:19

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Brasil e Japão anunciaram nesta terça-feira (16) negociações para um acordo comercial entre o país asiático e o Mercosul, segundo uma nota conjunta divulgada pela chancelaria brasileira após uma reunião entre os líderes dos dois países na França.

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O governo brasileiro promove acordos entre o bloco sul-americano e parceiros externos, como a União Europeia, que assinou em janeiro um acordo de livre-comércio com o Mercosul.

O presidente Lula se reuniu hoje com a primeira-ministra japonesa, Sanae Takaichi, durante o encontro de cúpula de líderes do G7. "Com base na vontade comum de todas as partes, os dois líderes anunciaram o lançamento das negociações do Acordo de Parceria Econômica entre o Mercosul e o Japão na 68ª Cúpula de Chefes de Estado do Mercosul e Estados Associados, a ser realizada no fim de junho, em Assunção", informa a nota.

"Fico muito feliz com essa perspectiva virtuosa de um acordo Japão-Mercosul", disse Lula na reunião com Sanae. "Espero que na próxima reunião do Mercosul, em 30 de junho, a gente possa ter boas notícias."

País de perfil exportador, o Brasil enfrenta desde o ano passado ameaças tarifárias do governo de Donald Trump, um aliado da oposição de direita a Lula.

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ffb/nn/lb/ic

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