Banco Mundial aprova US$ 2 bi em empréstimos para Argentina enfrentar dívida

O Banco Mundial (BM) anunciou, nesta terça-feira (16), um pacote de empréstimos com garantias de 2 bilhões de dólares (10,18 bilhões de reais) para ajudar a Argentina a enfrentar suas dívidas.

O aval combina dois programas de instituições do grupo BM: um baseado no desempenho macroeconômico do país, concedido pelo Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (Bird), e o outro é uma garantia concedida pela Agência Multilateral de Garantia de Investimentos (Miga).

"Em conjunto, as garantias cobrirão 95% dos pagamentos do serviço da dívida do empréstimo comercial, o que permitirá à Argentina reduzir seus custos de financiamento e fortalecer a gestão da dívida pública", explicou o BM em comunicado.

A Argentina deve enfrentar, em julho, o pagamento de cerca de US$ 4,3 bilhões (R$ 21,88 bilhões) em dívidas em mãos de credores privados.

"Essa estrutura inovadora de garantias contribui para facilitar o retorno do país aos mercados internacionais de capitais (...) ao mesmo tempo que respalda reformas que impulsionam o investimento privado, a produtividade e a resiliência de longo prazo", afirmou Susana Cordeiro Guerra, vice-presidente do BM para a América Latina e o Caribe, citada no texto.

O Banco Mundial abriu em 2024 uma plataforma de garantias para os membros da instituição, que podem, assim, recorrer aos mercados internacionais de dívida com o respaldo do banco.

A agenda drástica de reformas ultraliberais do governo de Javier Milei recebeu a aprovação dos mercados e permitiu o retorno da Argentina ao financiamento privado estrangeiro e do Fundo Monetário Internacional (FMI).

O Fundo aprovou também recentemente um novo desembolso de US$ 1 bilhão (R$ 5,09 bilhões), como parte de um programa em curso com a Argentina de US$ 20 bilhões (R$ 101,75 bilhões).

O programa de ajuste de Milei gerou dois anos de superávit fiscal, e as agências de classificação de risco S&P e Fitch elevaram a nota da dívida soberana argentina.

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