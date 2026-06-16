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Filho do xá deposto adverte que qualquer acordo com o Irã 'será um fracasso'

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AFP
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Repórter
16/06/2026 16:23

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O filho do xá deposto do Irã se manifestou nesta terça-feira (16) contra qualquer acordo com o Irã que permita que o atual governo islâmico permaneça no poder, no momento em que Washington e Teerã se preparam para assinar um memorando de entendimento. 

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Após se reunir com parlamentares britânicos durante uma visita a Londres, Reza Pahlavi, de 65 anos, declarou que a comunidade internacional deveria apoiar os manifestantes antigoverno em vez de fazer as pazes com o Irã. 

"Tentar negociar com esse regime será um fracasso e todos sofreremos as consequências", disse em uma publicação nas redes sociais. 

"A guerra de 47 anos do regime contra o povo iraniano continua. Assim como nunca fez as pazes com seus próprios cidadãos, nunca fará as pazes de verdade com o mundo", afirmou. 

Seu pai, Mohammad Reza Pahlavi, foi o último xá do Irã. Após a Revolução Islâmica que derrubou a monarquia, ele se exilou em 1979 e morreu pouco depois. 

No dia 28 de fevereiro, os bombardeios de Israel e dos Estados Unidos contra o Irã mataram o líder supremo Ali Khamenei e mergulharam o Oriente Médio em um conflito que, por algum tempo, levou seus críticos a acreditar que o governo da república islâmica poderia cair.

Mas agora, Estados Unidos e Irã planejam assinar nesta sexta-feira um acordo para pôr fim ao conflito e abrir caminho a negociações destinadas a alcançar um pacto definitivo e ao levantamento das sanções contra a república islâmica. 

"Qualquer acordo que mantenha esse regime ou o que restar dele será um fracasso. O povo iraniano não o aceitará", advertiu Pahlavi. "Com ou sem apoio internacional, o povo do Irã derrubará esse regime. A liberdade chegará ao Irã", afirmou.

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bur-dc/jsa/jvb/pb/jc

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