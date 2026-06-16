Di María torce pela Argentina à distância: "Com vocês até o fim do mundo"

Pela primeira vez desde que se aposentou da seleção argentina, Ángel Di María é apenas mais um torcedor nesta terça-feira (16), enquanto Lionel Messi e seus ex-companheiros de equipe fazem sua estreia na Copa do Mundo, um momento que o levou a enviar uma mensagem de incentivo carregada de nostalgia.

"Hoje começa um novo sonho, e só quero dizer a vocês, do fundo do coração, que estamos com vocês até o fim do mundo", escreveu 'El Fideo' em uma publicação no Instagram.

"Sei como é estar lá dentro de campo e agora sei como é ser apenas um torcedor", afirmou.

"Posso dizer que o sonho que vocês carregam hoje é compartilhado por todos os argentinos. Amo todos vocês, vamos com tudo. VAMOS, ARGENTINA!!", disse o atual jogador do Rosario Central ao encerrar a publicação, que veio acompanhada de uma imagem da equipe de Lionel Scaloni treinando em Kansas City.

Vários companheiros de equipe, como Enzo Fernández e Cristian Romero, retribuíram o carinho demonstrado por Di María poucas horas antes da estreia na Copa do Mundo contra a Argélia.

"Obrigado por tudo, Fide", escreveu Cuti Romero em uma das muitas respostas à publicação.

Pela primeira vez em 16 anos, Di María não entrará em campo para disputar uma Copa do Mundo, torneio que jogou em quatro ocasiões.

Após o tão aguardado triunfo no Catar em 2022, o ex-jogador do Real Madrid se juntou a Messi para conquistar também a Copa América de 2024.

Aos 36 anos, esse sucesso serviu como o desfecho perfeito para uma carreira excepcional, marcada por 145 partidas com a camisa da 'Albiceleste' e quatro títulos conquistados: a Copa do Mundo de 2022, as Copas América de 2021 e 2024 e a Finalíssima de 2022.

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