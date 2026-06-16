Serena Williams é eliminada na primeira rodada de duplas no torneio de Berlim

A tenista americana Serena Williams, que retornou às competições na semana passada, aos 44 anos, após ficar afastada das quadras desde 2022, foi derrotada na primeira rodada do torneio de duplas de Berlim nesta terça-feira (16).

Serena jogou ao lado da tcheca Karolina Muchova, e as duas perderam por 6-4 e 6-4 para a dupla composta pela mexicana Giuliana Olmos e pela neozelandesa Erin Routliffe.

Serena Williams havia retornado às quadras na terça-feira passada, no torneio de Queen's, em Londres, onde jogou ao lado da jovem canadense Victoria Mboko e conquistou uma vitória, mas sua parceira sofreu uma lesão um dia depois, forçando a desistência da dupla do restante do torneio.

"Me senti bem hoje. Na verdade, me senti mais ágil, sólida e rápida do que na minha primeira partida em Queen's. No geral, me senti muito bem, fisicamente e em termos de velocidade. Na grama, é preciso ser rápida", declarou ela após a derrota na capital alemã.

Por enquanto, o retorno de Serena se limita a competições de duplas, e ela afirmou ainda não ter certeza se voltará a jogar em simples.

Nesta terça-feira, poucas horas antes de sua derrota em Berlim, foi anunciado que ela formará dupla com sua irmã Venus Williams (que tem quase 46 anos) para o torneio de Wimbledon, que começa em 29 de junho.

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