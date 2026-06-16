Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Neymar treina em campo com a Seleção Brasileira, mas sua estreia na Copa segue incerta

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
16/06/2026 15:47

compartilhe

SIGA

O astro Neymar, que atualmente se recupera de uma lesão muscular, treinou no campo com a Seleção Brasileira pela primeira vez nesta terça-feira (16), embora a data de sua estreia na Copa do Mundo de 2026 na América do Norte permaneça incerta. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Devido a um problema na panturrilha direita, Neymar desfalcou o Brasil no sábado na estreia do Grupo C contra o Marrocos, jogo que terminou empatado em 1 a 1. 

A Seleção Brasileira vai enfrentar o Haiti na sexta-feira e encerra a fase de grupos na próxima quarta-feira, contra a Escócia. 

Ainda não se sabe quando o atacante de 34 anos terá condições de jogo. 

"Em mais um passo de seu processo de recuperação física, Neymar treinou hoje no gramado do CT de Columbia Park", em Morristown, Nova Jersey, informou a Confederação Brasileira de Futebol, sem especificar um prazo para a estreia do jogador em sua quarta Copa do Mundo.

A entidade compartilhou vídeos nas redes sociais mostrando Neymar correndo no gramado, treinando separado do restante do elenco. 

"Estamos orando para que ele se recupere 100%, porque ele estando 100%, vai ser um cara aí que vai nos ajudar bastante", disse o lateral-esquerdo Douglas Santos, seu companheiro na Seleção, durante uma entrevista coletiva nesta terça-feira. 

"Acreditamos que ele estará pronto o mais breve possível", acrescentou o defensor. 

Douglas Santos fez parte da equipe que, liderada por Neymar, conquistou a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos do Rio 2016.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

erc/app/cl/aam

Tópicos relacionados:

2026 bra fbl grupoc hai mundial wc

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay