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Ao menos oito mortos em bombardeios russos no sul e leste da Ucrânia

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Repórter
16/06/2026 15:47

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Pelo menos oito pessoas morreram nesta terça-feira(16) em bombardeios russos na Ucrânia, anunciaram as autoridades locais. 

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Na cidade de Nikopol, na região de Dnipropetrovsk (centro-leste), o Exército russo atacou com drones civis que "circulavam ao longo de um estrada" e matou três pessoas, entre elas uma mulher de 87 anos e seu filho, de 51, indicou o chefe da administração regional, Oleksander Ganja, no Telegram. 

Em Sloviansk, um dos redutos da Ucrânia na região oriental de Donetsk, que Moscou aspira conquistar totalmente, duas mulheres e um homem morreram em bombardeios russos contra zonas residenciais e industriais, informou o prefeito, Vadim Liakh. 

Segundo essa fonte, pelo menos outros seis civis ficaram feridos nesses ataques, que também causaram danos em mais de 70 residências. 

Na região de Kherson, no sul do país, um homem foi morto por um drone russo em Virivka, e outro morreu nas mesmas circunstâncias na cidade de Kherson, onde também foram registradas quatro pessoas feridas, indicou a Promotoria regional. 

De acordo com essa fonte, outras doze pessoas ficaram feridas em vários ataques à região nesta terça-feira.

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bur-rco/ial/jvb/pb/jc

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