Harry Kane afia a pontaria para a estreia da Inglaterra contra a Croácia de Modric

Chegou a vez de um dos artilheiros mais letais estrear na Copa do Mundo de 2026: Harry Kane vai liderar a Inglaterra nesta quarta-feira (17) no primeiro jogo dos 'Three Lions' no torneio, contra a Croácia do incansável Luka Modric.

Aos 32 anos, Kane chega ao seu terceiro Mundial após uma temporada espetacular pelo Bayern de Munique.

O atacante marcou 36 gols em 31 jogos da Bundesliga, campanha na qual seu clube conquistou o título.

Ele também registrou 14 gols em 13 partidas pela Liga dos Campeões da Europa.

Este atacante prolífico é a principal arma da seleção inglesa, que, sob o comando do técnico alemão Thomas Tuchel, busca encerrar o longo jejum de títulos que perdura desde sua primeira e única conquista da Copa do Mundo, em 1966.

Antes da estreia no Grupo L, que também conta com Gana e Panamá, Kane mostrou confiança no trabalho realizado por Tuchel desde que assumiu o comando da equipe, em janeiro do ano passado.

Ele já havia trabalhado com o treinador quando chegou ao clube alemão vindo do Tottenham, da Inglaterra.

"Adorei a personalidade dele, as ideias para o time e a maneira como ele me fazia jogar. E, de certa forma, ele trouxe esses métodos para a seleção", disse Kane sobre Tuchel em entrevista ao L'Équipe.

O atacante soma oito gols em Copas do Mundo: seis na Rússia em 2018, quando foi o artilheiro, e dois no Catar em 2022.

- Estrelas a serviço do coletivo -

Com uma máquina bem azeitada montada por Tuchel, que conquistou a Liga dos Campeões com o Chelsea na temporada 2020–2021, a Inglaterra é uma das grandes favoritas para o torneio de 2026, na América do Norte.

E, embora o elenco conte com estrelas de nível mundial como Kane, Jude Bellingham e Bukayo Saka, é a atuação da equipe como uma unidade coesa, caracterizada por uma verticalidade avassaladora, que a torna tão perigosa.

Para o técnico alemão, essa estrutura coletiva é inegociável.

Ele deixou isso muito claro ao não incluir os talentosos Phil Foden e Cole Palmer na sua lista de convocados para a Copa do Mundo, uma decisão que gerou críticas da imprensa inglesa.

A Inglaterra terminou a campanha das Eliminatórias da Copa do Mundo invicta, vencendo todas as oito partidas. A equipe marcou 22 gols e não sofreu nenhum durante toda a campanha.

- Reencontro -

Servindo como um termômetro para as ambições de Inglaterra e Croácia na Copa do Mundo, a partida desta quarta-feira, em Arlington (Texas), remete ao confronto memorável entre as duas seleções na semifinal da Copa de 2018, na Rússia.

Os croatas, que acabariam perdendo para a França na final, venceram aquele jogo por 2 a 1 na prorrogação.

Quatro anos depois, eles chegaram novamente à semifinal.

Sob o comando de Zlatko Dalic, a seleção croata continua tendo Modric, aos 40 anos, como sua principal referência, em sua quinta participação em Copas do Mundo.

No entanto, Dalic também renovou o elenco recentemente, graças ao surgimento de jogadores como o meio-campista Petar Sucic, de 22 anos, e o zagueiro Luka Vuskovic, de 19 anos.

"A Croácia é uma equipe difícil", disse Kane na chegada da Inglaterra ao seu campo-base nos Estados Unidos.

"Eles mostraram, especialmente nas duas últimas Copas do Mundo, que podem ser uma das melhores equipes do torneio, e temos de estar preparados".

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