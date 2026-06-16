Infantino comemora marca de um milhão de torcedores nos estádios após 5 dias de Copa do Mundo

"Uau, 1 milhão de torcedores nos estádios!", comemorou nesta terça-feira (16) o presidente da Fifa, Gianni Infantino, agradecendo a "todos" os "torcedores que lotaram" as arenas da Copa do Mundo de 2026, na América do Norte, após apenas cinco dias de competição.

"Eles deram vida à Copa do Mundo da Fifa mais inclusiva de todas", acrescentou Infantino em uma mensagem publicada em sua conta no Instagram, acompanhada de uma foto em que aparece sorrindo ao lado do comprador do ingresso de número um milhão.

Dezesseis partidas, das 104 programadas até 19 de julho, já foram disputadas nos Estados Unidos, no México e no Canadá desde o início do Mundial de 2026, na última quinta-feira.

O período que antecedeu o torneio foi marcado por críticas aos preços elevados dos ingressos para a competição, a primeira a ser realizada em três países e a contar com 48 seleções participantes, um aumento em relação às 32 das edições anteriores.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

gk/bm/cl/aam/yr