SpaceX supera Amazon e se torna a quinta maior empresa em valor de mercado

A gigante americana da indústria aeroespacial SpaceX tornou-se, nesta terça-feira(16), a quinta maior empresa em valor de mercado do mundo, superando a Amazon e aproximando-se da Microsoft apenas alguns dias após sua histórica estreia na bolsa.

Pouco depois da abertura de Wall Street, por volta das 11h20 (horário de Brasília), as ações da SpaceX registravam alta de 8,48%, a 208,83 dólares (1.060 reais), o que elevava seu valor de mercado para mais de 2,7 trilhões de dólares (13,7 trilhões de reais).

A capitalização de mercado da Amazon é de cerca de 2,65 trilhões de dólares (13,45 trilhões de reais). A SpaceX também chegou a superar brevemente, nesta terça-feira, a avaliação da Microsoft, de cerca de 2,9 trilhões de dólares (14,7 trilhões de reais).

A gigante de semicondutores Nvidia ocupa o primeiro lugar no ranking, com mais de 5 trilhões de dólares (25,3 trilhões de reais), seguida pela Alphabet (Google) e pela gigante de tecnologia Apple.

Desde sua estreia na bolsa, na sexta-feira passada, os papéis da empresa de Elon Musk dispararam cerca de 40%, impulsionados pela demanda de investidores, tanto individuais quanto institucionais.

Muitos deles compartilham a visão de Elon Musk: um conglomerado multifacetado que abrange foguetes, inteligência artificial (IA), chips, internet via satélite e uma rede social.

"Há um verdadeiro frenesi em torno da IA" nos mercados mundiais e "em torno de qualquer grupo que possa ser um dos beneficiários desses gastos", comentou à AFP Steve Sosnick, da Interactive Brokers.

A empresa conseguiu levantar, na sexta-feira, 86 bilhões de dólares (436 bilhões de reais) em sua estreia em Wall Street, a maior oferta pública da história, bem à frente dos 25,6 bilhões de dólares (129,9 bilhões de reais) obtidos pela petroleira Saudi Aramco em 2019.

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