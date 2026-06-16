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SpaceX supera Amazon e se torna a quinta maior empresa em valor de mercado

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AFP
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Repórter
16/06/2026 14:11

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A gigante americana da indústria aeroespacial SpaceX tornou-se, nesta terça-feira(16), a quinta maior empresa em valor de mercado do mundo, superando a Amazon e aproximando-se da Microsoft apenas alguns dias após sua histórica estreia na bolsa. 

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Pouco depois da abertura de Wall Street, por volta das 11h20 (horário de Brasília), as ações da SpaceX registravam alta de 8,48%, a 208,83 dólares (1.060 reais), o que elevava seu valor de mercado para mais de 2,7 trilhões de dólares (13,7 trilhões de reais). 

A capitalização de mercado da Amazon é de cerca de 2,65 trilhões de dólares (13,45 trilhões de reais). A SpaceX também chegou a superar brevemente, nesta terça-feira, a avaliação da Microsoft, de cerca de 2,9 trilhões de dólares (14,7 trilhões de reais). 

A gigante de semicondutores Nvidia ocupa o primeiro lugar no ranking, com mais de 5 trilhões de dólares (25,3 trilhões de reais), seguida pela Alphabet (Google) e pela gigante de tecnologia Apple. 

Desde sua estreia na bolsa, na sexta-feira passada, os papéis da empresa de Elon Musk dispararam cerca de 40%, impulsionados pela demanda de investidores, tanto individuais quanto institucionais.

Muitos deles compartilham a visão de Elon Musk: um conglomerado multifacetado que abrange foguetes, inteligência artificial (IA), chips, internet via satélite e uma rede social. 

"Há um verdadeiro frenesi em torno da IA" nos mercados mundiais e "em torno de qualquer grupo que possa ser um dos beneficiários desses gastos", comentou à AFP Steve Sosnick, da Interactive Brokers. 

A empresa conseguiu levantar, na sexta-feira, 86 bilhões de dólares (436 bilhões de reais) em sua estreia em Wall Street, a maior oferta pública da história, bem à frente dos 25,6 bilhões de dólares (129,9 bilhões de reais) obtidos pela petroleira Saudi Aramco em 2019.

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ni/myl/bow/mel/mar/mvl/mel/jc/mvv

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