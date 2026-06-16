Zverev vence em Halle em sua volta após vencer Roland Garros; João Fonseca é eliminado

O número 3 do mundo, Alexander Zverev, precisou de três sets para derrotar o tcheco Vit Kopriva (64º) por 6-3, 4-6 e 6-2 nesta terça-feira (16), na primeira rodada do torneio de Halle, na Alemanha, seu primeiro jogo de simples desde a conquista de Roland Garros, em 7 de junho, enquanto o brasileiro João Fonseca foi eliminado.

O retorno efetivo de Zverev às competições após Paris havia ocorrido na segunda-feira, quando jogou ao lado do brasileiro Marcelo Melo e venceu a partida de estreia nas duplas. No entanto, este jogo marcou sua primeira atuação em simples desde que ergueu a 'Taça dos Mosqueteiros' em Paris.

Também em Halle, o italiano Flavio Cobolli — que havia enfrentado Zverev em Paris — perdeu sua partida de estreia na segunda-feira para o americano Frances Tiafoe, o que significa que não haverá revanche entre os dois neste torneio.

A grama não é exatamente o piso favorito de Zverev, que disputou finais em todos os torneios de Grand Slam, exceto Wimbledon. Seu melhor resultado no All England Club continua sendo as oitavas de final, fase que ele tentará superar na edição deste ano, que começa no dia 29 de junho.

O torneio de Halle é um dos tradicionais eventos preparatórios para Wimbledon, e Zverev já chegou à final duas vezes anteriormente, embora ainda não tenha conquistado o título.

Na segunda rodada, Zverev enfrentará o também alemão Yannick Hanfmann (59º do ranking), que derrotou o brasileiro João Fonseca em sets diretos (6-2 e 6-2) na primeira rodada, nesta terça-feira.

Fonseca vinha de uma campanha histórica em Roland Garros, onde chegou às quartas de final, sendo derrotado pelo tcheco Jakub Mensik. Antes disso, o carioca havia eliminado o astro sérvio Novak Djokovic.

-- Torneio ATP de Halle

- Simples - Primeira rodada:

Alexander Zverev (ALE/N.1) x Vit Kopriva (CZE) 6-3, 4-6, 6-2

Yannick Hanfmann (ALE) x João Fonseca (BRA) 6-2, 6-2

Raphaël Collignon (BEL) x Alexei Popyrin (AUS) 6-4, 6-2

Mattia Bellucci (ITA) x Alexander Bublik (CAZ/N.7) 7-6 (8/6), 6-1

Ethan Quinn (EUA) x Karen Khachanov (RUS) 1-6, 6-4, 6-4

Fabian Marozsán (HUN) x Miomir Kecmanovic (SRB) 6-3, 3-6, 6-4

Hubert Hurkacz (POL) x Andrey Rublev (RUS/N.8) 6-3, 6-2

Sho Shimabukuro (JPN) x Tallon Griekspoor (HOL) 6-4, 3-6, 6-4

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