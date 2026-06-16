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Países da UE pressionam para que bloco financie 'centros de retorno' de migrantes

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Repórter
16/06/2026 13:23

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A União Europeia (UE) poderá financiar a criação de centros de deportação fora do bloco, de acordo com os planos aprovados nesta terça-feira (16) pelos Estados-membros, em um momento em que Bruxelas endurece as medidas contra a migração irregular. 

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Um texto aprovado pelos chanceleres da UE durante uma reunião em Bruxelas pressiona para que o orçamento comum contribua para "retornos seguros, dignos, sustentáveis e eficazes" e para "soluções inovadoras" em matéria migratória. 

Esta última é uma expressão genérica que engloba as ideias defendidas por países com posturas duras em relação à migração, como Itália e Países Baixos, que incluem a criação dos chamados "centros de retorno", instalações no exterior para processar pedidos de asilo e facilitar a deportação dos solicitantes rejeitados. 

A medida ocorre em um contexto de endurecimento da política migratória dos governos europeus diante das mudanças na opinião pública sobre o tema, que impulsionaram os avanços eleitorais da extrema direita em todo o continente. 

Esses centros contam com o apoio da maioria dos Estados-membros, e os eurodeputados devem dar, na quarta-feira, seu aval definitivo ao texto que prevê sua criação. 

O documento aprovado nesta terça-feira em Bruxelas "abre as portas" para que esses estabelecimentos sejam administrados com o apoio de fundos da UE, afirmou um diplomata europeu. 

Os recursos viriam de um pacote destinado a programas de cooperação com países de fora do bloco, ao qual a Comissão Europeia propôs destinar um total de 200 bilhões de euros (1,16 trilhão de reais). 

Os defensores dessa medida sustentam que esses centros poderiam facilitar as repatriações e atuar como um elemento dissuasivo para potenciais migrantes irregulares. 

No entanto, grupos de defesa dos direitos humanos criticaram a proposta, considerando que esses centros podem criar uma "lacuna jurídica" e deixar migrantes em um limbo com pouca supervisão. 

Assim como o restante do orçamento, qualquer financiamento do bloco teria que contar com o aval prévio do Parlamento Europeu. 

Espera-se que as negociações sobre o plano de gastos da UE para 2028-2034 — que, segundo proposta da Comissão no ano passado, chegaria a cerca de 2 trilhões de euros (11,69 trilhões de reais) — se prolonguem por meses.

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ub/ec/cw/mmy/jvb/jc/mvv

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