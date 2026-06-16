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Líder do Hezbollah agradece ao Irã por ter permitido fim da guerra no Líbano

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AF
AFP
AF
AFP
Repórter
16/06/2026 12:59

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O líder do Hezbollah, Naim Qassem, agradeceu ao Irã, nesta terça-feira (16), por ter permitido encerrar a "agressão israelense-americana" no Líbano, um dia após o anúncio de um acordo entre Teerã e Washington, que abrange a frente libanesa.

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Qassem se dirigiu diretamente ao principal negociador e poderoso presidente do Parlamento iraniano, Mohammad Bagher Ghalibaf, para expressar sua "profunda gratidão" pelos esforços do Irã destinados a "obrigar a entidade israelense a uma cessação imediata e permanente das operações militares em todas as frentes, incluindo a libanesa".

"O Irã é o campeão da verdade e da resistência", acrescentou, assegurando que a República Islâmica "deu tudo ao Hezbollah, à resistência e ao povo libanês sem tomar nada em troca", destacou nesta mensagem divulgada pelo movimento xiita pró-iraniano.

O líder do Hezbollah deve fazer um discurso televisionado na quarta-feira (17), dois dias antes da assinatura do memorando de entendimento entre o Irã e os Estados Unidos, prevista para ocorrer na Suíça.

O Líbano foi arrastado para o conflito quando o Hezbollah lançou foguetes contra Israel em 2 de março, ao que Israel respondeu com bombardeios aéreos e uma ofensiva terrestre no sul do país, onde ainda há tropas estacionadas.

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lk/lar/lg/san/anb/pb/mmy/rm/mvv

Tópicos relacionados:

diplomacia eua guerra ira israel libano

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