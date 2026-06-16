Jürgen Klopp é criticado por declarações sobre Nagelsmann

Vários ex-jogadores alemães criticaram as declarações de Jürgen Klopp, comentarista de um canal de televisão durante a Copa do Mundo, depois que o ex-técnico do Liverpool fez comentários infelizes sobre o treinador da 'Mannschaft', Julian Nagelsmann.

Klopp, que divide o microfone com o ex-atacante do Bayern de Munique e da seleção alemã Thomas Müller, declarou no domingo, antes da partida da Alemanha contra Curaçao, que ele não teria escolhido o mesmo time titular que Nagelsmann.

"Por sorte, Julian Nagelsmann continua sendo o técnico da seleção... por enquanto", declarou ao vivo o treinador de 59 anos.

Palavras que não caíram bem, sobretudo porque Klopp, que deixou o Liverpool em 2024, é frequentemente citado para assumir o comando da 'Mannschaft'.

"As palavras dele não vão facilitar a vida do Nagelsmann. Gostaria de saber o que ele teria respondido se, antes de um jogo importante de Liga dos Campeões, quando estava no Liverpool, um comentarista tivesse sugerido que ele deixasse um de seus jogadores-chave no banco", lamentou o ex-capitão alemão Lothar Matthäus.

As declarações de Klopp são "inaceitáveis", considerou Stefan Effenberg. "Você pode fazer esse tipo de comentário tomando uma cerveja em um bar, mas certamente não diante de milhões de telespectadores", acrescentou.

A Alemanha acabou se impondo com clareza em sua estreia na Copa do Mundo ao derrotar Curaçao por 7 a 1.

Posteriormente, Jürgen Klopp se desculpou: "Eu poderia ter me dado uns tapas por ter dito isso. Simplesmente escapou, não se deve ver absolutamente nenhum significado nisso", afirmou o técnico.

A Alemanha "tem um monte de especialistas, Thomas e Jürgen são caras legais. Eles tiveram muito sucesso no futebol, podem falar do que quiserem, é assim que as coisas são", declarou Nagelsmann.

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