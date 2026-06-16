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Tiago Splitter é o novo técnico do Chicago Bulls

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Repórter
16/06/2026 11:47

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O brasileiro Tiago Splitter foi anunciado nesta terça-feira (16) como o novo treinador do Chicago Bulls, da NBA.

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Aos 41 anos, o ex-pivô se torna o 25º treinador desta franquia histórica, depois de comandar com sucesso o Portland Trail Blazers na última temporada como interino. 

Primeiro treinador brasileiro, e da América Latina, a assumir de forma permanente o comando de um time da NBA, Splitter disse que o "Bulls representa tudo o que eu amo neste esporte: carrega uma tradição orgulhosa, uma cidade apaixonada e um grupo jovem e faminto de jogadores disposto a crescer".

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gbv/iga/yr/fp

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