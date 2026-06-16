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Petróleo Brent negociado abaixo de 80 dólares pela primeira vez desde março

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Repórter
16/06/2026 10:13

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O barril de petróleo Brent, referência mundial, era negociado abaixo do valor de 80 dólares pela primeira vez desde o início de março, depois que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou que o Estreito de Ormuz será totalmente reaberto até sexta-feira. 

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Desde o anúncio, na segunda-feira, do acordo entre Teerã e Washington para acabar com a guerra no Oriente Médio e que o tráfego por esta via marítima estratégica será restabelecido, o preço do petróleo registra queda.

Às 12h19 GMT (9h19 de Brasília) desta terça-feira, o preço do barril de Brent do Mar do Norte para entrega em agosto caía 3,86%, a 79,96 dólares, antes de se recuperar e voltar a ser negociado a 80 dólares.

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lul/zap/jvb/avl/fp

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