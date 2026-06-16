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Visto de jogador iraniano expira após entrada nos Estados Unidos

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AFP
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Repórter
16/06/2026 10:13

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O visto americano do atacante da seleção do Irã Mehdi Torabi expirou após sua chegada ao país, onde sua equipe disputou na segunda-feira sua primeira partida na Copa do Mundo, informou a agência de notícias oficial iraniana Irna nesta terça-feira (16). 

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Embora o restante dos jogadores da equipe tenham recebido, antes da competição, "vistos que lhes permitiam entrar e sair dos Estados Unidos em várias ocasiões, o de Torabi só era válido para uma única entrada", informou a Irna. 

"Após a viagem da seleção a Los Angeles para o jogo contra a Nova Zelândia e a conclusão dessa partida, o visto de Torabi expirou", escreveu a agência iraniana. 

A Federação "iniciou os trâmites para obter um novo visto para que ele possa acompanhar a seleção nacional em suas próximas partidas", acrescentou. 

Por ora, nem os Estados Unidos nem o torneio se pronunciaram a respeito.

A delegação iraniana já havia enfrentado vários contratempos relacionados aos vistos americanos, quando 15 membros da delegação não tiveram este documento aprovado.

A Irna também assinalou que o capitão Mehdi Taremi e um membro da comissão técnica tiveram dificuldades no aeroporto de Los Angeles.

O Irã espera que Torabi possa disputar a partida contra a Bélgica, prevista para domingo em Los Angeles, no segundo jogo pelo grupo G, antes de enfrentar o Egito em 26 de junho em Seattle. 

O atacante não entrou em campo na primeira partida contra a Nova Zelândia, em que o Irã esteve duas vezes atrás no placar antes de garantir um empate (2 a 2).

A 'Team Melli' planejava inicialmente estabelecer sua base em Tucson, no Arizona, mas acabou mudando de planos devido ao contexto geopolítico para se instalar no México, em Tijuana.

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rkh/bdx/iga/meb/yr

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