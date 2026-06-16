Venus e Serena Williams disputarão juntas em duplas em Wimbledon
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Serena e Venus Williams foram convidadas pelos organizadores de Wimbledon, nesta terça-feira (16), a disputarem juntas a chave de duplas na grama do Grand Slam londrino.
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As irmãs, que retomaram suas carreiras após pausas, conquistaram 14 títulos de Grand Slam em duplas. Ambas venceram Wimbledon nesta modalidade em seis ocasiões, a última delas em 2016.
Embora Venus, prestes a completar 46 anos, tenha disputado algumas partidas no simples desde seu retorno ao circuito, sua irmã mais nova até então voltou a jogar apenas em duplas.
Ao lado de Victoria Mboko em Queen's, Serena Williams, de 44 anos, venceu uma rodada antes de ser obrigada a abandonar o torneio devido a uma lesão da canadense.
A vencedora de 23 títulos de Grand Slam em simples está prevista para iniciar nesta terça-feira seu segundo torneio desde o retorno, ao lado da tcheca Karolina Muchova, no WTA 500 de Berlim.
Surpresa como finalista de Roland Garros quando estava fora do top 100, a polonesa Maja Chwalinska também recebeu um convite para entrar diretamente na chave principal de simples feminina.
Na chave masculina, o suíço Stan Wawrinka também recebeu um "wild card" para disputar pela última vez o único torneio de Grand Slam que não conquistou antes de se aposentar ao final da temporada.
Nas duplas, Alexander Bublik e Nick Kyrgios foram convidados pelos organizadores.
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