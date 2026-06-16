Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Pico da epidemia de ebola ainda não foi atingido na RDC e surto pode durar um ano, diz Cruz Vermelha

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
16/06/2026 08:51

compartilhe

SIGA

A epidemia de ebola na República Democrática do Congo (RDC) pode durar mais um ano e ainda não atingiu seu pico, advertiu nesta terça-feira (16) Bruno Michon, chefe de operações da Federação Internacional das Sociedades da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho (FICV).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

"Tememos que essa epidemia dure ainda mais um ano antes de chegar ao fim", declarou Michon, em entrevista coletiva. Segundo ele, há uma "grave falta de capacidade de diagnóstico", o que torna "muito difícil saber exatamente até que ponto a epidemia está se espalhando".

A RDC declarou em 15 de maio um surto de ebola, o 17º registrado no país, e a OMS ativou o alerta sanitário internacional dois dias depois. O surto também chegou à vizinha Uganda, onde foram confirmados 19 casos, incluindo duas mortes.

Não existe vacina nem tratamento aprovado contra a rara cepa Bundibugyo, responsável pela epidemia. Segundo a OMS, com base em dados das autoridades congolesas, foram registrados 808 casos e 192 mortes, taxa de letalidade de 24%.

Para Michon, conter a epidemia exige investir também na confiança da população e no acesso ao terreno. "Sem confiança, não podemos detectar os casos a tempo", concluiu.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

apo/ag/cpy/mmy/meb/lm/fp

Tópicos relacionados:

ebola epidemia rdcongo saude

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay