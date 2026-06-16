Pico da epidemia de ebola ainda não foi atingido na RDC e surto pode durar um ano, diz Cruz Vermelha
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A epidemia de ebola na República Democrática do Congo (RDC) pode durar mais um ano e ainda não atingiu seu pico, advertiu nesta terça-feira (16) Bruno Michon, chefe de operações da Federação Internacional das Sociedades da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho (FICV).
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"Tememos que essa epidemia dure ainda mais um ano antes de chegar ao fim", declarou Michon, em entrevista coletiva. Segundo ele, há uma "grave falta de capacidade de diagnóstico", o que torna "muito difícil saber exatamente até que ponto a epidemia está se espalhando".
A RDC declarou em 15 de maio um surto de ebola, o 17º registrado no país, e a OMS ativou o alerta sanitário internacional dois dias depois. O surto também chegou à vizinha Uganda, onde foram confirmados 19 casos, incluindo duas mortes.
Não existe vacina nem tratamento aprovado contra a rara cepa Bundibugyo, responsável pela epidemia. Segundo a OMS, com base em dados das autoridades congolesas, foram registrados 808 casos e 192 mortes, taxa de letalidade de 24%.
Para Michon, conter a epidemia exige investir também na confiança da população e no acesso ao terreno. "Sem confiança, não podemos detectar os casos a tempo", concluiu.
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